Тренер "Динамо" Хацкевич після програшу "Шахтарю" в Суперкубку: Наші головні ігри попереду

Після завершення матчу за Суперкубок України в рамках регламентної прес-конференції на питання журналістів відповів наставник «Динамо» Олександр Хацкевич, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

- Динамічна гра, без центру поля. У перші хвилини ми не розібралися в опорній зоні, коли через Тайсона всі атаки розганялися. Після пропущеного м'яча повністю перехопили ініціативу, мали моменти. У другому таймі пропустили аналогічний м'яч. Втратили нитки гри, «Шахтар» почав більше володіти м'ячем, грав за рахунком. Ми випустили другого нападника, створили моменти, Мбокані міг забити. Але за ті моменти, які ми не реалізували, нас покарав суперник, - зазначив Хацкевич.

Читайте такожТренер "Шахтаря" Фонсека про Суперкубок: Ми просто виявилися кращимиГоворячи про вилучення Степаненка і про можливість відігратися в кінцівці, Хацкевич зазначив: "Ми на це сподівалися завжди, і граючи у рівних складах, і в більшості. До останньої хвилини зустрічі команда намагалися змінити рахунок на свою користь".

А говорячи про те, за рахунок чого команда наприкінці зустрічі могла забити м'яч, Хацкевич відзначив: "Коли випустили другого нападника, почали трохи неправильно грати. Потрібно було доставляти м'яча до штрафного майданчика через флангові передачі, а не за допомогою захисників. Заміни теж повністю себе не виправдали. Гонсалес справлявся зі своїми функціями, доставляв м'яча до штрафного майданчика. Бесєдін мав момент, але не реалізував. Шепелєв молодий хлопець, вийшов н заміну й трохи перехвилювався. Це лише перший матч сезону, наші головні ігри попереду".

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Шахтар" відбувся напередодні в Одесі і завершився перемогою киян з рахунком 2:0.