Гравці "Шахтаря" після матчу за Суперкубок "Приємно розпочати новий сезон з трофею"

Футболісти донецької команди поділилися враженнями після перемоги в першому матчі сезону 2017/18 в Суперкубку України над київським "Динамо", повідомляє офіційний сайт гірників.

Зокрема, капітан «Шахтаря " Даріо Срна» зазначає:

– Приємно завоювати Суперкубок і новий сезон розпочати з трофея. Для нас кожен турнір дуже важливий, і ми завжди хочемо перемагати. На стадіоні була чудова атмосфера, трибуни були заповнені. Своєю грою «Шахтар» заслужив цей результат і по праву став володарем Суперкубка України. У цьому сезоні очікую непростої боротьби за чемпіонство. Сьогодні сильнішим був «Шахтар», тому дивимося в майбутнє з оптимізмом і сподіваємося на вдалий старт у Прем'єр-лізі. Дуже важливо і приємно починати сезон з перемоги.

Максим Малишев, півзахисник «Шахтаря», зазначає:

– Раді, що зуміли виграти Суперкубок. Для нас було важливо добре стартувати в сезоні. Тепер постараємося продовжити в тому ж дусі і в інших турнірах. Знали, кому доведеться протистояти, дивилися спаринги суперника в міжсезоння і зробили свої висновки. Думаю, ми ще не підійшли до нашої оптимальної формі. Зараз почнеться чемпіонат, і команда набере ігровий тонус, ми фізично станемо сильнішими. На зборах у Німеччині у нас були лише товариські поєдинки, які відрізняються від офіційних. Так що, впевнений, з часом будемо виглядати ще краще.

Тарас Степаненко, півзахисник «Шахтаря», зауважив:

– Для нас це важливий трофей. Дуже серйозно налаштовувалися і хотіли взяти верх, щоб розпочати сезон на хорошій ноті, адже вже днями стартує чемпіонат. Гол в дебюті першого тайму завжди ставить суперника в незручну ситуацію: йому доводиться розкриватися і йти вперед. За таким сценарієм і розвивався матч. У «Динамо» високі нападники, прекрасно грають головою, тому було багато подач. Був і один непоганий момент, коли не забив Гармаш. Ми ж використали свої шанси. Хіба що в кінці, аби випередив Марлос воротаря, рахунок міг бути більшим. Можливо, ми недостатньо емоційно святкували, оскільки все віддали на полі. Хочемо скоріше додому, адже буквально через день потрібно вилітати в Полтаву на наступний матч.

Як повідомляв УНІАН, матч за Суперкубок України відбувся напередодні в Одесі і завершився перемогою "Шахтаря" над "Динамо" з рахунком 2:0.