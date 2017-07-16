Тренер "Шахтаря" Фонсека про Суперкубок: Ми просто виявилися кращими

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека після матчу за Суперкубок України з київським "Динамо" прокоментував гру, зазначивши, що його підопічні були кращими за суперника по багатьох показниках, повідомляє офіційний сайт гірників:

"Думаю, перемога нашої команди була заслуженою. Ми чудово почали і забили швидкий гол. Після цього діяли добре, хоча суперник зреагував і у нього також були деякі моменти. У другому таймі ми повністю домінували і контролювали гру. Однак не варто забувати, що «Динамо» залишається сильною командою, і нам завжди складно в матчах з нею. Вважаю, сьогодні ми просто виявилися краще", - зазначив Фонсека.

На питання, чи різняться «Динамо» кінця минулого сезону і нинішнє, португальський фахівець зазначив: "Так, це дві різні команди. Новий тренер завжди приходить з іншими ідеями. Ні в якому разі не кажу, краще кияни грають або гірше, оскільки ніколи не проводжу таких порівнянь. Але стиль сьогоднішнього «Динамо» відрізняється від складу Реброва".

Коментуючи поведінку вболівальників Фонсека зазначив: "Футбол на таких стадіонах красивий. Для нас завжди велика честь виступати на аренах з такою атмосферою. Зрозуміло, коли люди переборщують, все вже не так добре. Однак я хочу говорити лише про позитив. Можу оцінити тільки чудову атмосферу, яка панувала на стадіоні. Думаю, уболівальникам, які прийшли подивитися на дві кращі команди, поєдинок сподобався. Це найголовніше. Футбол – це чудове видовище!"

Говорячи про те, що «Динамо» незабаром належить зустрітися зі швейцарським «Янг Бойз», якому "Шахтар" поступився рік тому в кваліфікації Ліги чемпіонів, Фонсека зауважив: "Дуже сумно зараз про таке згадувати. Я вже давним-давно забув про це. З «Янг Бойз» грати непросто. Не знаю, чи відрізняється нинішня команда від тієї, з якою зустрілися ми. Чого я можу побажати «Динамо» в цьому протистоянні – самої великої вдачі".

Говорячи про потенціал для зростання своєї команди, португалець зазначив: "Якщо ми заспокоюємося, це поганий знак. Ми щодня працюємо, щоб бути краще. У футболі завжди важливо покращувати свою гру, і саме в цьому напрямку ми будемо рухатися. Місце для росту є постійно".

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" обіграв "Динамо" в Одесі в матчі-відкритті нового сезону з рахунком 2:0.