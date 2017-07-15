Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом матчу за Суперкубок України

Донецький "Шахтар" є фаворитом матчу за Суперкубок України, в якому гірники сьогодні в Одесі зустрінуться з київським "Динамо".

На думку аналітиків букмекерських контор, шанси гірників виглядають краще в битві за трофей.

За даними найбільш авторитетної британської букмекерської компанії William Hill, перемога донецької команди оцінюється коефіцієнтом 1,91. Коефіцієнт нічийного результату відповідно - 3,30, а перемога динамівців має коефіцієнт 3,75.

Спеціалізований портал BetExplorer зібрав і проаналізував інформацію більш ніж 20 найбільших контор світу і вивів середні показники для матчу "Шахтар" - "Динамо".

Згідно з цими підрахунками, можлива перемога киян в основний час оцінюється за коефіцієнтом 3,59, нічия - 3,27, а виграш "Шахтаря" має коефіцієнт 1,95.

Найбільш вигідна ставка на "Динамо" - в конторі 888sport і Unibet (коефіцієнт перемоги номінальних гостей - рівно 4,00). І, навпаки, найнижчий виграш за перемогу "біло-синіх" видають SBOBET І 12BET - коефіцієнт 3,25.

Якщо ж ставити на "Шахтар", найкраще це робити в тій же SBOBET - 2,01. Найнижчу ставку на перемогу команди Паулу Фонсеки дають в Paddy Power - 1,83.

Нагадаємо, матч "Шахтар" - "Динамо" розпочнеться сьогодні о 21.00. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією поєдинку на сайті УНІАН.