Матч за Суперкубок "Шахтар" - "Динамо": де і коли дивитися
13:30, 15 липня 2017Футбол
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У прямому ефірі поєдинок покажуть канали "Україна" і "Футбол".
pfl.ua
Сьогодні, 15 липня, в Одесі на стадіоні "Чорноморець" відбудеться поєдинок за Суперкубок України, який фактично відкриває новий футбольний сезон.
Чемпіон і володар Кубка країни минулого сезону донецький "Шахтар" зіграє з віце-чемпіоном київським "Динамо".
У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалах "Україна" і "Футбол". Початок трансляції - о 20.50.
Поєдинок розпочнеться о 21.00.
Зазначимо, що за ходом матчу можна буде стежити на сайті УНІАН, де буде вестить текстова онлайн-трансляція зустрічі.
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