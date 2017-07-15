Матч за Суперкубок "Шахтар" - "Динамо": де і коли дивитися

Сьогодні, 15 липня, в Одесі на стадіоні "Чорноморець" відбудеться поєдинок за Суперкубок України, який фактично відкриває новий футбольний сезон.

Чемпіон і володар Кубка країни минулого сезону донецький "Шахтар" зіграє з віце-чемпіоном київським "Динамо".

У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалах "Україна" і "Футбол". Початок трансляції - о 20.50.

Поєдинок розпочнеться о 21.00.

Зазначимо, що за ходом матчу можна буде стежити на сайті УНІАН, де буде вестить текстова онлайн-трансляція зустрічі.