Нападник "Динамо" Кравець не зіграє в матчі за Суперкубок з "Шахтарем"

Нападник київського «Динамо» Артем Кравець не полетить в Одесу на матч за Суперкубок України, повідомляє Команда1.

Форвард, який тільки відновився після травми, візьме участь у матчі першості молодіжних команд проти «Чорноморця».

Відзначимо, що в останній раз Кравець брав участь в офіційному матчі 16 квітня.

Поєдинок за Суперкубок України "Шахтар" - "Динамо" відбудеться завтра в Одесі. Початок - о 21.00.