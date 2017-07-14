Нападник "Динамо" Кравець не зіграє в матчі за Суперкубок з "Шахтарем"
18:12, 14 липня 2017Футбол
419
У форварда відчувається брак ігрових кондицій.
Артем Кравець / fcdynamo.kiev.ua
Нападник київського «Динамо» Артем Кравець не полетить в Одесу на матч за Суперкубок України, повідомляє Команда1.
Форвард, який тільки відновився після травми, візьме участь у матчі першості молодіжних команд проти «Чорноморця».
Відзначимо, що в останній раз Кравець брав участь в офіційному матчі 16 квітня.
Поєдинок за Суперкубок України "Шахтар" - "Динамо" відбудеться завтра в Одесі. Початок - о 21.00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter