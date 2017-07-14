Скандал у ФФУ: комітет арбітрів раптово замінив арбітра матчу за Суперкубок між "Шахтарем" і "Динамо"

Комітет арбітрів ФФУ повідомив, що сьогодні, 14 липня, до комітету надійшла заява від арбітра Анатолія Жабченка. Він офіційно звернувся з проханням зняти його з матчу через сильний тиск, який нібито чиниться на нього з боку ЗМІ.

Деякі видання дійсно напередодні підняли тему подвійного громадянства Анатолія Жабченка - арбітр, який є родом із Сімферополя, був викритий у тому, що отримав російський паспорт.

Комітет арбітрів ФФУ, взявши до уваги цей лист, а також щоб уникнути ризиків, пов'язаних із організацією громадського порядку в Одесі, прийняв рішення замінити арбітра Анатолія Жабченка арбітром Костянтином Трухановим.