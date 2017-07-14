Президент РФС Мутко: У збірної України, якщо вона потрапить на ЧС, в Росії не буде жодної проблеми

Віце-прем'єр уряду Росії і президент РФС Віталій Мутко поділився думкою про те, що збірна України може бойкотувати чемпіонат світу-2018.

"Їм треба ще пройти. Завжди, і у нас це всередині, ти завжди шукаєш причину зовнішню. Це легше. Відібратися треба, у них підгрупа дуже складна. Ми їм бажаємо удачі.

Але можу сказати, що у збірної України, якщо вона відбереться, в Росії ніяких проблем не буде, жодної проблеми".

Мутко підкреслив, що сьогодні тільки збірні Росії, Бразилії та Ірану вже отримали путівки на чемпіонат світу.

"Іншим ще треба попотіти, на жаль чи на щастя. Треба потрапити на чемпіонат світу, а потім будемо вже говорити", – сказав Мутко, чиї слова цитує rsport.ru.

Чемпіонат світу з футболу в Росії планують провести з 14 червня по 15 липня 2018 року. Матчі турніру будуть зіграні в Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі.

Збірна України бореться за право потрапляння на турнір в відбірній групі I, де їй протистоять команди Хорватії, Ісландії, Туреччини, Фінляндії та Косово. Після шести турів в активі українців 11 очок. Збірна посідає 4-е місце.