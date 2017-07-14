"Олімпік" і "Олександрія" дізналися суперників у кваліфікації Ліги Європи

У Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Своїх суперників дізналися два українські клуби - донецький "Олімпік" і "Олександрія".

"Олександрія" зіграє з переможцем пари "Астра" (Румунія) — "Зіра" (Азербайджан). Перша гра в Румунії завершилася перемогою "Астри" з рахунком 3:1.

"Олімпік", у свою чергу, зіграє з грецьким ПАОКом. Перший матч "Олімпік" зіграє в домашніх стінах, тоді як "Олександрія" стартує на виїзді.