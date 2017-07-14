"Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з торішнім кривдником "Шахтаря"

Київське "Динамо" дізналося свого суперника в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Віце-чемпіони України зіграють зі швейцарським клубом "Янг Бойз".

Це визначилося в результаті жеребкування кваліфікації ЛЧ, яка пройшла в Ньоні.

Київська команда пробивається в груповий турнір через так званий "Шлях нечемпіонов".

"Янг Бойз", який випав "Динамо" у третьому раунді кваліфікації, дуже добре знайомий українським уболівальникам.

У минулому сезоні саме ця швейцарська команда вибила з Ліги чемпіонів "Шахтар". У тому ж самому третьому раунді кваліфікації гірники вдома виграли 2:0, але в Швейцарії поступилися з таким же рахунком, а в серії пенальті команда Паулу Фонсеки програла - 2:4.

За підсумками минулого сезону "Янг Бойз" в черговий раз посів друге місце в чемпіонаті Швейцарії, набравши 69 очок. "Базель", який узяв титул, набрав на 17 пунктів більше.

Усі пари 3-го раунду кваліфікації ЛЧ:

«Динамо» - «Янг Бойз»

«Стяуа» - «Вікторія» Плзень

«Ніцца» - «Аякс»

АЕК – ЦСКА Москва

«Брюгге» - «Істанбул»

«Славія» Прага – БАТЕ/Алашкерт

«Спартак» Юрмала/"Астана" - «Мариехам»/"Легія"

«Зріньскі»/"Марібор" - «Хабнарфьордюр»/"Вікінгур"

«Жиліна»/"Копенгаген" - «Мальме»/"Вардар"

«Лінфілд»/"Селтік" - «Дандолк»/"Русенборг"

«Хапоель» Беєр-Шева/«Гонвед» - «Жальгіріс»/«Лудогорець»

«Віторул» - АПОЕЛ/«Дюделанж»

«Хайберніанс»/«Зальцбург» - «Рієка»/ТНС

«Карабах»/«Сартмедія» - «Шериф»/«Кукесі»

«Партізан»/«Будучность» - «Олімпіакос»

Матчі пройдуть 25/26 липня і 1/2 серпня на полях команд, вказаних першими.