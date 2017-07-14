"Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з торішнім кривдником "Шахтаря"
Перший поєдинок в єврокубках динамівці проведуть 25-го або 26 липня вдома.
Київське "Динамо" дізналося свого суперника в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
Віце-чемпіони України зіграють зі швейцарським клубом "Янг Бойз".
Це визначилося в результаті жеребкування кваліфікації ЛЧ, яка пройшла в Ньоні.
Київська команда пробивається в груповий турнір через так званий "Шлях нечемпіонов".
"Янг Бойз", який випав "Динамо" у третьому раунді кваліфікації, дуже добре знайомий українським уболівальникам.
У минулому сезоні саме ця швейцарська команда вибила з Ліги чемпіонів "Шахтар". У тому ж самому третьому раунді кваліфікації гірники вдома виграли 2:0, але в Швейцарії поступилися з таким же рахунком, а в серії пенальті команда Паулу Фонсеки програла - 2:4.
За підсумками минулого сезону "Янг Бойз" в черговий раз посів друге місце в чемпіонаті Швейцарії, набравши 69 очок. "Базель", який узяв титул, набрав на 17 пунктів більше.
Усі пари 3-го раунду кваліфікації ЛЧ:
«Динамо» - «Янг Бойз»
«Стяуа» - «Вікторія» Плзень
«Ніцца» - «Аякс»
АЕК – ЦСКА Москва
«Брюгге» - «Істанбул»
«Славія» Прага – БАТЕ/Алашкерт
«Спартак» Юрмала/"Астана" - «Мариехам»/"Легія"
«Зріньскі»/"Марібор" - «Хабнарфьордюр»/"Вікінгур"
«Жиліна»/"Копенгаген" - «Мальме»/"Вардар"
«Лінфілд»/"Селтік" - «Дандолк»/"Русенборг"
«Хапоель» Беєр-Шева/«Гонвед» - «Жальгіріс»/«Лудогорець»
«Віторул» - АПОЕЛ/«Дюделанж»
«Хайберніанс»/«Зальцбург» - «Рієка»/ТНС
«Карабах»/«Сартмедія» - «Шериф»/«Кукесі»
«Партізан»/«Будучность» - «Олімпіакос»
Матчі пройдуть 25/26 липня і 1/2 серпня на полях команд, вказаних першими.