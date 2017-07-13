Кварцяний залишив пост головного тренера "Волині"
Головним тренером клубу призначений Ярослав Комзюк.
Віталій Кварцяний залишив посаду головного тренера «Волині», повідомляє Sport Arena.
Головним тренером "Волині" призначений Ярослав Комзюк. За даними ЗМІ, 46-річний наставник офіційно представлений гравцям і колективу команди.
При цьому Віталій Кварцяний буде продовжувати виконувати обов'язки президента клубу.
Крім того, Кварцяний обраний в червні членом Виконкому ФФУ, а також є головою Федерації футболу Волинської області.
Віталій Кварцяний був головним тренером "Волині" три періоди — з 1994-го по 1996 рік, з 2000-го по 2012-й і 2013 року по сьогодні.
Ярослав Комзюк після закінчення ігрової кар'єри у "Волині" в 2003 році працював у дитячій школі клубу, а також тренував юнацькі команди клубу. З 2013 року він був асистентом Кварцяного в головній команді.
Луцька "Волинь" за підсумками минулого сезону залишила Прем'єр-лігу і буде виступати в Першій лізі.