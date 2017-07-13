Кварцяний залишив пост головного тренера "Волині"

Віталій Кварцяний залишив посаду головного тренера «Волині», повідомляє Sport Arena.

Головним тренером "Волині" призначений Ярослав Комзюк. За даними ЗМІ, 46-річний наставник офіційно представлений гравцям і колективу команди.

При цьому Віталій Кварцяний буде продовжувати виконувати обов'язки президента клубу.

Крім того, Кварцяний обраний в червні членом Виконкому ФФУ, а також є головою Федерації футболу Волинської області.

Віталій Кварцяний був головним тренером "Волині" три періоди — з 1994-го по 1996 рік, з 2000-го по 2012-й і 2013 року по сьогодні.

Ярослав Комзюк після закінчення ігрової кар'єри у "Волині" в 2003 році працював у дитячій школі клубу, а також тренував юнацькі команди клубу. З 2013 року він був асистентом Кварцяного в головній команді.

Луцька "Волинь" за підсумками минулого сезону залишила Прем'єр-лігу і буде виступати в Першій лізі.