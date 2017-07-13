Ультрас "Динамо" відмовилися надавати документи для входу на стадіон "Чорноморець" в Одесі
Фанати столичного клубу пояснюють це тим, що вимоги організаторів суперечать чинному законодавству.
Ультрас київського "Динамо" заявили, що не надаватимуть документи на матчі з "Шахтарем" за Суперкубок України, як цього вимагають організатори зустрічі.
Про це йдеться в заяві фанатів київського клубу в Facebook.
Фани наводять основні причини такого рішення:
- подібний збір персональних даних суперечить чинному законодавству України;
- ніхто не може гарантувати, що створена база даних не потрапить до рук злочинців, і вже були подібні прецеденти;
- такі нововведення створюють серйозні незручності для глядачів та негативно вплинуть на відвідуваність футбольних матчів.
"При купівлі квитка ніхто з нас не надавав своєї згоди на обробку персональних даних ні в письмовому, ні в електронному вигляді, а обробляти дані без нашої згоди в даному випадку організатори матчу не можуть, бо це не передбачено законом", - йдеться у заяві ультрас.
"Що стосується безладів на стадіонах - найбільш резонансні порушення останніх років відбулись саме на НСК Олімпійський. Вибігання глядачів на поле в фіналі Кубка України 2015, безлади на грі Динамо - Бешикташ, події на фіналі чемпіонату України серед аматорів - всі ці події відбулись через повний непрофесіоналізм керівництва та служби безпеки НСК Олімпійський. Можливо є сенс зробити кадрові перестановки і усунути від виконання обов’язків некомпетентних осіб замість спроб все звалити на фанатів", - додається у зверненні ультрас "Динамо".
Як відомо, матч за Суперкубок України між "Шахтарем" і "Динамо" відбудеться 15-го липня в Одесі.
Раніше організатори матчу заявили, що прохід на стадіон "Чорноморець" в Одесі здійснюватиметься за іменними квитками, а всі глядачі на вході в арену мають пред'явити документи, що посвідчують їхню особу.