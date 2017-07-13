Ультрас "Динамо" відмовилися надавати документи для входу на стадіон "Чорноморець" в Одесі

<img data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2017_07/1499957742-4790.jpg?0.10361656774914074" src="https://images.unian.net/photos/2017_07/1499957742-4790.jpg?0.10361656774914074" alt="Ультрас " Динамо"="" заявили,="" що="" вимоги="" організаторів="" матчу="" за="" Суперкубок="" суперечать="" чинному="" законодавству="" wbc="" Ультрас="" title="Ультрас ">

Ультрас київського "Динамо" заявили, що не надаватимуть документи на матчі з "Шахтарем" за Суперкубок України, як цього вимагають організатори зустрічі.

Про це йдеться в заяві фанатів київського клубу в Facebook.

Фани наводять основні причини такого рішення:

- подібний збір персональних даних суперечить чинному законодавству України;

- ніхто не може гарантувати, що створена база даних не потрапить до рук злочинців, і вже були подібні прецеденти;

- такі нововведення створюють серйозні незручності для глядачів та негативно вплинуть на відвідуваність футбольних матчів.

"При купівлі квитка ніхто з нас не надавав своєї згоди на обробку персональних даних ні в письмовому, ні в електронному вигляді, а обробляти дані без нашої згоди в даному випадку організатори матчу не можуть, бо це не передбачено законом", - йдеться у заяві ультрас.

"Що стосується безладів на стадіонах - найбільш резонансні порушення останніх років відбулись саме на НСК Олімпійський. Вибігання глядачів на поле в фіналі Кубка України 2015, безлади на грі Динамо - Бешикташ, події на фіналі чемпіонату України серед аматорів - всі ці події відбулись через повний непрофесіоналізм керівництва та служби безпеки НСК Олімпійський. Можливо є сенс зробити кадрові перестановки і усунути від виконання обов’язків некомпетентних осіб замість спроб все звалити на фанатів", - додається у зверненні ультрас "Динамо".

Як відомо, матч за Суперкубок України між "Шахтарем" і "Динамо" відбудеться 15-го липня в Одесі.

Раніше організатори матчу заявили, що прохід на стадіон "Чорноморець" в Одесі здійснюватиметься за іменними квитками, а всі глядачі на вході в арену мають пред'явити документи, що посвідчують їхню особу.