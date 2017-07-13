У 20-річного гравця "Аякса" діагностовано необоротне ушкодження мозку

У півзахисника амстердамського «Аякса» Абдельхака Нурі, який втратив свідомість під час товариського матчу з «Вердером», діагностовано необоротне ушкодження мозку. Про це повідомляється на офіційній сторінці амстердамської команди в Twitter.

"Всі наші думки і молитви разом з ним в цей складний час", – йдеться в повідомленні "Аякса".

Є серйозні побоювання, що Нурі більше не зможе не те що продовжити кар'єру, але і взагалі вести нормальний спосіб життя.

Раніше 20-річний футболіст був введений в стан штучної коми, і незабаром лікарі планували почати повільно виводити гравця з цього стану, щоб краще оцінити роботу функцій мозку.

Причиною втрати свідомості гравцем під час матчу з «Вердером» стала серцева аритмія. Футболіст був евакуйований з поля на вертольоті і доставлений в лікарню. Нурі є вихованцем «Аякса», за який він дебютував на професійному рівні в 2015 році.