Ми в "Динамо" відмовилися від слова "мотивація" - Хацкевич

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич провів прес-конференцію, на якій представив свій тренерський штаб. До нього увійшли Олег Лужний, Максим Шацьких та Михайло Михайлов. Також відбулося представлення новачка команди - екс-захисника польського "Леха" Томаша Кендзьори.

"Початок кожного сезону - хвилюючий момент не тільки для команди, але і для вболівальників — новий сезон, нові переживання, новий тренерський штаб, те, як буде виглядати команда. Скажу, що ми всі живі люди, ми теж переживаємо. Якщо говорити про завдання, то у такого клубу, як "Динамо" (Київ) вони одні – перемога в кожному турнірі, в якому бере участь клуб. Саме з такою метою і з таким завданням ми ознайомили футболістів, так і ми налаштовані саме на це. Інакше і бути не може", - сказав Хацкевич.

"Я хлопцям відразу сказав: забудьте минулий сезон. Сильна команда не та, що виграє в кожному матчі, а та, яка зуміє швидко піднятися після поразки. І взагалі, від слова «мотивація» ми відмовилися. Є слово «професіоналізм», - зазначив головний тренер "Динамо".

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"Він не потрапив в число 20-ти футболістів, які готуються безпосередньо до поєдинку з "Шахтарем". 15-го числа він зіграє з "Чорноморцем" за молодіжну команду, після чого повернеться в основну групу і буде готуватися до матчу 1-го туру Прем'єр-ліги", - сказав Хацкевич.

"У другій половині серпня ми будемо грати з третього дня на четвертий або з другого на третій. Тому потрібна ротація. Для цього окреслимо коло з 15-16 гравців. Звичайно, по півскладу міняти не будемо, але тонус підтримувати постараємося. Першочергові завдання — перемога в Суперкубку, вихід в груповий раунд Ліги чемпіонів. І, зрозуміло, в кожному матчі Прем'єр-ліги потрібно досягати максимального результату", - заявив Олександр Хацкевич, якого цитує Команда1.