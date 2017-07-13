Кращим захисником в історії збірної України з футболу визнали Лужного

На честь 25-річчя з дня першого матчу збірної України з футболу портал "Команда1" провів голосування по вибору кращих виконавців за всю історію "синьо-жовтої" збірної.

За 25 років у складі збірної України виступали сотні кращих вихованців українського футболу. Шляхом опитування вболівальників, футбольних журналістів і тренерів "Команда1" визначила кращих гравців збірної за амплуа.

Кращим форвардом збірної України за 25 років (1992-2017) став нинішній головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Кращим півзахисником збірної за історію експерти назвали динамівця Андрія Ярмоленка. У номінації «Кращий захисник» переміг ще один екс-гравець «Динамо», а тепер тренер клубу Олег Лужний.

Сьогодні в рамках прес-конференції тренерського штабу ФК «Динамо» почесний приз Лужному вручив відомий український тренер Микола Павлов, повідомляє офіційний сайт "Динамо".