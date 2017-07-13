"Динамо" в першому турі УПЛ проведе домашній матч без глядачів

15:20, 13 липня 2017
Футбол
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Київський клуб покараний за поведінку вболівальників на грі минулого сезону з "Шахтарем".

Перший матч в УПЛ

Згідно з рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ від 13 липня 2017 року, матч 1-го туру сезону 2017/2018 «Динамо» (Київ) - «Чорноморець» (Одеса) буде проведено без глядачів.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФК "Динамо", де наводиться також копія рішення КДК.

Нагадаємо, причиною такого рішення контрольно-дисциплінарного органу стала поведінка вболівальників столичного клубу на поєдинку "Динамо" - "Шахтар" 21 квітня. Тоді київські ультрас влаштували акцію: вболівальники прийшли одягнені у все біле. Був вивішений банер "100% білий". Крім того, деякі фанати "Динамо" були одягнені в мантії, схожі на ті, які носили члени американської расистської організації "Ку-клукс-клан".

Матч 1-го туру УПЛ "Динамо" - "Чорноморець" повинен відбутися на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського 18 липня.

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Теги: #Динамо#УПЛ#фанати Динамо