Жеребкування Кубка України визначило наступного суперника "Дніпра-1"
Новостворена команда "Дніпро-1" зустрінеться з "Сумами".
Сьогодні в Будинку футболу відбулося жеребкування другого попереднього етапу розіграшу Кубка України сезону 2017/2018, в якому візьмуть участь 13 переможців першого попереднього етапу та 15 команд Першої ліги, загалом - 28 команд, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Енергія - Жемчужина
Інгулець - Полтава
Колос - Черкаський Дніпро
Демня - Полісся
Десна - Балкани
Львів - Волинь
Дніпро-1 - Суми
Геліос - Оболонь-Бровар
Нива Тернопіль - Прикарпаття
Авангард - Миколаїв
Таврія Сімферополь/Скала - Нива-В
Агробізнес - Нафтовик-Укрнафта
Нікополь - Арсенал-Київ
Рух - Гірник-Спорт
Базовий день матчів - 26 липня.
Зазначимо, що досі не визначений переможець пари першого попереднього етапу "Таврія" (Сімферополь) - "Скала" (Стрий). У зв'язку з неявкою команди "Скала" на поєдинок, питання переможця дуелі буде розглядатися Контрольно-дисциплінарним комітетом ФФУ.