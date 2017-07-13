Жеребкування Кубка України визначило наступного суперника "Дніпра-1"

Сьогодні в Будинку футболу відбулося жеребкування другого попереднього етапу розіграшу Кубка України сезону 2017/2018, в якому візьмуть участь 13 переможців першого попереднього етапу та 15 команд Першої ліги, загалом - 28 команд, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Енергія - Жемчужина

Інгулець - Полтава

Колос - Черкаський Дніпро

Демня - Полісся

Десна - Балкани

Львів - Волинь

Дніпро-1 - Суми

Геліос - Оболонь-Бровар

Нива Тернопіль - Прикарпаття

Авангард - Миколаїв

Таврія Сімферополь/Скала - Нива-В

Агробізнес - Нафтовик-Укрнафта

Нікополь - Арсенал-Київ

Рух - Гірник-Спорт

Базовий день матчів - 26 липня.

Зазначимо, що досі не визначений переможець пари першого попереднього етапу "Таврія" (Сімферополь) - "Скала" (Стрий). У зв'язку з неявкою команди "Скала" на поєдинок, питання переможця дуелі буде розглядатися Контрольно-дисциплінарним комітетом ФФУ.