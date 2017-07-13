Яхту Кріштіану Роналду обшукали озброєні люди

Озброєні працівники податкової служби провели обшук на яхті нападника мадридського «Реала» і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Про це повідомляє Hola.com.

Яхта 32-річного португальця, який проводить останні дні відпустки, отриманої після виступу в складі національної збірної на Кубку Конфедерацій-2017, перебуває в ці дні в районі острова Ферментера в Середземному морі. Вчора яхта була піддано обшуку з боку працівників Митного департаменту податкової інспекції Іспанії.

Три озброєних офіцери цієї служби прибули на яхту в той час, коли там перебував Роналду разом зі своєю подругою 22-річною моделлю Жоржиною Родрігес, а також членами сім'ї і друзями, для проведення слідчих дій.

Як повідомляє джерело, після прибуття працівників податкової служби, над яхтою накрили тент, щоб мінімізувати спроби сторонніх людей розглянути, що відбувається на судні.

За даними видання, предметом інтересу податківців були якісь документи, які могли б пролити світло на скандальну історію з несплатою форвардом "Реала" податків на суму 14,7 мільйона євро за період з 2011-го по 2014 рік.

При цьому яхта, на якій відпочивав Роналду зі своїми близькими, не належить форварду і знаходиться у нього в оренді.

Під час обшуку Роналду вів себе спокійно, вважаючи за краще не спілкуватися з агентами податкової служби, які проводять обшук. Через півтори години податківці залишили яхту. Чи здобули вони інформацію, що їх цікавить, невідомо.