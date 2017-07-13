На поєдинок "Шахтар" - "Динамо" в Одесі продано більше 20 тисяч квитків

Президент української Прем'єр-ліги Володимир Генінсон розповів про продаж квитків на Суперкубок України.

«У нас плануються дуже серйозні заходи безпеки. Квитки іменні. Щоб ви розуміли – якщо передаєте свій квиток, віддаєте його друзям, в базі даних знаходиться ваш паспорт, номер телефону, тому ви несете повну відповідальність за ці квитки.

Вперше за всю історію, за кілька днів до Суперкубка ми не бачимо перекуп квитків ні в Одесі, ні в Києві, і це найголовніше. Ті люди, які хочуть потрапити на футбол, повинні потрапити на стадіон за своїми квитками.

Розкуплено вже понад 20 тисяч (стадіон вміщує близько 34 тисяч місць. - Прим. ред.) , але у одеситів ще є час, щоб встигнути придбати місця на матч двох кращих українських команд», – сказав Генінсон, якого цитує офіційний сайт Прем'єр-ліги.

За словами президента УПЛ, "крім самої гри, буде ще й видовищне шоу". Перед матчем на стадіон винесуть прапори 12 команд української Прем'єр-ліги та відбудеться нагородження лауреатів минулого сезону.

Матч за Суперкубок України «Шахтар» – «Динамо» відбудеться в суботу, 15 липня. Початок о 21.00.