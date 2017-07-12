"Ювентус" позичив у "Баварії" екс-гравця "Шахтаря"
21:39, 12 липня 2017Футбол
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Колишній гірник Дуглас Коста продовжить кар'єру в Турині.
Дуглас Коста перейшов в "Ювентус" / juventus.com
Туринський «Ювентус» офіційно оголосив про перехід півзахисника Дугласа Кости з «Баварії».
Італійський клуб орендував гравця на один сезон за 6 мільйонів євро з можливістю подальшого викупу за 40 мільйонів євро. Сума бонусів може скласти 1 мільйон євро.
У минулому сезоні чемпіонату Німеччини Коста зіграв в 23 матчах, забив 4 голи і віддав 6 гольових передач.
До переходу в "Баварію" Дуглас Коста шість років провів у донецькому "Шахтарі", забивши за цей час 29 голів в українській Прем'єр-лізі.
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