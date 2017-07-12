"Ювентус" позичив у "Баварії" екс-гравця "Шахтаря"

Туринський «Ювентус» офіційно оголосив про перехід півзахисника Дугласа Кости з «Баварії».

Італійський клуб орендував гравця на один сезон за 6 мільйонів євро з можливістю подальшого викупу за 40 мільйонів євро. Сума бонусів може скласти 1 мільйон євро.

У минулому сезоні чемпіонату Німеччини Коста зіграв в 23 матчах, забив 4 голи і віддав 6 гольових передач.

До переходу в "Баварію" Дуглас Коста шість років провів у донецькому "Шахтарі", забивши за цей час 29 голів в українській Прем'єр-лізі.