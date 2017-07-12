"Зоря" знайшла форварда і готується підписати з ним контракт

Луганська «Зоря» близька до підписання трансферу з бразильським форвардом Фрейтасом.

Фрейтас вже прибув в Україну. Найближчим часом 21-річний футболіст пройде медобстеження, за підсумками якого, можливо, буде підписаний з ним контракт, повідомляє офіційний сайт клубу.

Попереднім клубом Фрейтаса був «Аваї», який виступає в бразильській Серії А, за який він зіграв 25 матчів і забив 2 м'ячі.

Зазначимо, що раніше головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб говорив про необхідність підписання форварда.

Раніше «Зоря» підписала контракт з українським захисником Василем Приймой, а також продовжила угоди з Форстером і Пауліньо.