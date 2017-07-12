Моуріньо включив режим "АнтиРеал" для гравців "МЮ"

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо придумав план під назвою "АнтиРеал", інформує Marca.

"Реал" і "Манчестер Юнайтед" є суперниками в поєдинку за Суперкубок УЄФА, який відбудеться 8 серпня і фактично відкриє сезон великого футболу в Європі.

Читайте також"МЮ" завершив, ймовірно, найдорожчий трансфер року, купивши ЛукакуВраховуючи, що обидві команди зараз почали тренувальні збори в США, тренер манкуніанців закликав підопічних звести до мінімуму спілкування з гравцями мадридської команди. Бази команд розташовуються всього в 50 метрах одна від одної, але Моуріньо суворо заборонив своїм гравцям навіть згадувати прізвища футболістів "Реала" в соцмережах, не кажучи вже про спільні фото.

Видання припускає, що таким чином Моуріньо в тому числі захищає "МЮ" від можливих трансферів гравців в "Реал". Також Жозе хоче зберегти в секреті тренувальний процес "МЮ" і тактичні новинки.