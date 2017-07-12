На проведення фіналу Ліги чемпіонів Київ витратить 25 мільйонів гривень

Київ витратить 25 мільйонів гривень на проведення фіналу Ліги чемпіонів-2018, повідомляє офіційний сайт Київської міської ради.

Вчора депутати Київської міської ради підтримали проект рішення «Про затвердження договору про проведення фінального матчу Ліги чемпіонів-2017/18». Однак він ще повинен бути переглянутий на пленарному засіданні міської ради.

Згідно з договором, Київ зобов'язується провести прийом учасників офіційних делегацій, організувати заходи, а також забезпечити зовнішній вигляд міста. У тому числі мова йде і про прикрашання Києва символікою УЄФА.

За попередніми оцінками, Київ витратить 25 мільйонів гривень. Інші витрати будуть покладені на УЄФА.

«Експерти вважають, що Києву проведення фіналу ЛЧ буде коштувати до 25 мільйонів гривень. Це менше 200 мільйонів, які були виділені на організацію Євробачення. Інші витрати за УЄФА. Що стосується дохідної частини, то очікуємо прибуття 150 тисяч іноземних туристів, які в середньому витратять по 100 євро в день», — зазначив голова постійної комісії з питань бюджету Київської міської ради Андрій Странніков.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів-2017/18 відбудеться в Києві 26 травня наступного року.

У турнірі візьмуть участь і дві українські команди — "Динамо" (з 3-го кваліфікаційного раунду) і "Шахтар" (з групової стадії).