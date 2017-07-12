Один з провідних півзахисників "Динамо" Рибалка не завоював довіри Хацкевича і тренується з "дублем"
12:55, 12 липня 2017Футбол
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За словами Хацкевича, гравцеві потрібно визначитися...
Сергій Рибалка / dynamo.kiev.ua
Півзахисник «Динамо» Сергій Рибалка не тренується з першою командою в Конча-Заспі. При цьому зі здоров'ям у футболіста все в порядку.
Раніше головний тренер «біло-синіх» Олександр Хацкевич сказав, що Сергію необхідно визначитися: «залишатися і до кінця битися за місце в складі, або поміняти обстановку і грати в іншому клубі».
Найближчим часом Рибалка буде тренуватися з молодіжним складом «Динамо» - у компанії Олександра Гладкого та Валерія Федорчука, які вже залишили команду, повідомляє dynamo.kiev.ua.
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