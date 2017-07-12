Один з провідних півзахисників "Динамо" Рибалка не завоював довіри Хацкевича і тренується з "дублем"

Півзахисник «Динамо» Сергій Рибалка не тренується з першою командою в Конча-Заспі. При цьому зі здоров'ям у футболіста все в порядку.

Раніше головний тренер «біло-синіх» Олександр Хацкевич сказав, що Сергію необхідно визначитися: «залишатися і до кінця битися за місце в складі, або поміняти обстановку і грати в іншому клубі».

Найближчим часом Рибалка буде тренуватися з молодіжним складом «Динамо» - у компанії Олександра Гладкого та Валерія Федорчука, які вже залишили команду, повідомляє dynamo.kiev.ua.