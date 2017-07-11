Київське "Динамо" підсилило захист, підписавши новачка з Польщі 23-річного Кендзьору

Захисник познанського "Леха" і молодіжної збірної Польщі Томаш Кендзьора підписав контракт з київським "Динамо".

Як повідомляє офіційний сайт віце-чемпіона України, угода 23-річного правого захисника розрахована на чотири сезони.

У складі "Леха" Кендзьора провів 151 матч, в яких відзначився 10 м'ячами і зробив 12 результативних передач. На його рахунку 17 матчів за молодіжну збірну Польщі. Крім того, Кендзьора вже два рази викликався до складу головної збірної країни, однак на поле не виходив.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перед укладенням контракту Кендзьора пройшов медобстеження в Києві.