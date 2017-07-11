"Динамо" заявило на сезон форварда Мбокані і вручило йому незвичний ігровий номер
18:42, 11 липня 2017Футбол
1992
Мбокані після двох років англійської оренди знову в заявці "Динамо".
Дьємерсі Мбокані / dynamomania.com
Київське "Динамо" внесло у заявку на сезон конголезького нападника Дьємерсі Мбокані, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги України.
Зазначимо, що форвард, який останні два роки відіграв на правах оренди за англійські клуби "Норвіч" і "Халл Сіті", буде виступати не під своїм старим номером 85, а під номером 70.
Дьємерсі Мбокані може зіграти перший матч після тривалої відсутності вже в цю суботу. У поєдинку за Суперкубок України динамівці в Одесі зустрінуться з "Шахтарем".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter