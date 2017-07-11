"Динамо" заявило на сезон форварда Мбокані і вручило йому незвичний ігровий номер

Київське "Динамо" внесло у заявку на сезон конголезького нападника Дьємерсі Мбокані, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги України.

Зазначимо, що форвард, який останні два роки відіграв на правах оренди за англійські клуби "Норвіч" і "Халл Сіті", буде виступати не під своїм старим номером 85, а під номером 70.

Дьємерсі Мбокані може зіграти перший матч після тривалої відсутності вже в цю суботу. У поєдинку за Суперкубок України динамівці в Одесі зустрінуться з "Шахтарем".