"Баварія" оголосила про перехід Хамеса, який був незадоволений життям в "Реалі"

Мюнхенська "Баварія" посилилась гравцем "Реала" Хамесом Родрігесом, взявши його в оренду на два сезони, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

В угоді між клубами прописана також опція викупу футболіста після закінчення терміну оренди. Суму угоди "Баварія" не розголошує, але в ЗМІ з'являлася інформація про те, що "Реал" хоче виручити за колумбійського футболіста близько 80 мільйонів євро.

Мюнхенці бачать в хавбеці "Реала" заміну Дугласу Кості, який найближчим часом перейде в "Ювентус" за аналогічною операцією — оренда на два роки з правом викупу.

Хамес Родрігес перейшов у "Реал" влітку 2014 року з "Монако" за 75 мільйонів євро, але з тих пір так і не зміг стати ключовим гравцем мадридської команди.

У минулому сезоні Хамес провів за "Вершкових" 33 матчі (11 голів, 12 гольових передач), але лише в 20 іграх виходив у стартовому складі і був незадоволений існуючим станом справ.