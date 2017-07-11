"Шахтар" представив нову форму, випустивши ностальгічний ролик зі слоганом: "Вдома далеко від дому" (відео)

Донецький "Шахтар" і компанія Nike представили нову ігрову форму команди, в якій вона виступатиме на домашніх іграх. Гірники оригінально презентували нову екіпіровку, випустивши відеоролик.

Сама форма виконана в традиційних вертикальних чорних і помаранчевих смугах, які цього разу доповнені косими вкрапленнями яскраво-синього кольору. Дизайн натхненний домашнім стадіоном команди — помаранчеві і сині переливи, що нагадують освітлену "Донбас-Арену". Чорні рукави і плечі повинні персоніфікувати собою темряву, яка панує в глибині вугільних шахт Донбасу, йдеться в прес-релізі клубу.

Новий комплект домашньої форми футболісти "Шахтаря" приміряють в майбутньому матчі за Суперкубок України проти "Динамо", який відбудеться в Одесі 15 липня.