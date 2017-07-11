Потенційний новачок "Динамо" Кендзьора пройде медобстеження в Києві

Захисник польського «Леха» Томаш Кендзьора сьогодні проведе медобстеження в Києві, щоб після цього підписати контракт з "Динамо".

Про це на своїй офіційній сторінці у соцмережі Twitter повідомила агентська компанія F-MG.com, яка веде справи футболіста.

Раніше повідомлялося, що київський клуб заплатить за 23-річного гравця 1,5 млн євро.

Нагадаємо, взимку з «Леха» у «Динамо» перейшов Тамаш Кадар, а раніше кияни купували у польського клубу Лукаша Теодорчика.

Томаш Кендзьора – вихованець "Леха". У минулому сезоні він зіграв за клуб з Познані 44 матчі у всіх турнірах, забивши 2 голи.

Крім того, перспективний захисник до останнього часу був капітаном збірної Польщі U-21, за яку зіграв 17 матчів.