Мессі і Суарес бавляться в басейні (відео)

Нападник іспанської «Барселони» Ліонель Мессі оприлюднив цікавий відеозапис у своєму Instagram, з якого зрозуміло, що навіть під час відпустки Мессі і його партнер по каталонському клубу Луїс Суарес не забувають підтримувати форму.

Мессі і Суарес вирішили влаштувати сімейний відпочинок (також з ними в компанії був Сеск Фабрегас з родиною) і в басейні пожонглювали м'ячем.