Мессі і Суарес бавляться в басейні (відео)

14:22, 10 липня 2017
Футбол
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Зоряні форварди "Барселони" і на відпочинку не розлучаються з м'ячем.

Нападник іспанської «Барселони» Ліонель Мессі оприлюднив цікавий відеозапис у своєму Instagram, з якого зрозуміло, що навіть під час відпустки Мессі і його партнер по каталонському клубу Луїс Суарес не забувають підтримувати форму.

Мессі і Суарес вирішили влаштувати сімейний відпочинок (також з ними в компанії був Сеск Фабрегас з родиною) і в басейні пожонглювали м'ячем.

Los chicos divirtiéndose The boys having fun

Допис, поширений Leo Messi (@leomessi)

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Теги: #Барселона#Мессі#Суарес