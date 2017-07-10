Мессі і Суарес бавляться в басейні (відео)
14:22, 10 липня 2017Футбол
319
Зоряні форварди "Барселони" і на відпочинку не розлучаються з м'ячем.
Нападник іспанської «Барселони» Ліонель Мессі оприлюднив цікавий відеозапис у своєму Instagram, з якого зрозуміло, що навіть під час відпустки Мессі і його партнер по каталонському клубу Луїс Суарес не забувають підтримувати форму.
Мессі і Суарес вирішили влаштувати сімейний відпочинок (також з ними в компанії був Сеск Фабрегас з родиною) і в басейні пожонглювали м'ячем.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter