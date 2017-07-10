McDonald's хоче розірвати контракт з ФІФА до початку ЧС-2018 в Росії

Компанія McDonald's може анулювати контракт з ФІФА до початку світової першості 2018 року, повідомляє Daily Mail. Причиною є останні корупційні скандали у ФІФА, а також чутки про використання гравцями збірної Росії допінгу на чемпіонаті світу-2014.

Джерело повідомляє, що ймовірність припинення співпраці з ФІФА до початку ЧС-2018 оцінюється приблизно в 40%.

Договір у компанії McDonald's з Міжнародною федерацією футболу укладений до 2022 року, однак може бути розірваний ще до старту ЧС-2018.

ФІФА співпрацює з McDonald's з 1994 року і отримує щорічно від 10 до 25 мільйонів доларів. Якщо контракт буде розірваний, компанії доведеться виплатити майже 100 мільйонів компенсації.

Менше місяця тому McDonald's вже розірвав контракт з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), перервавши співпрацю з ним з 1976 року. Незабаром МОК знайшов нового спонсора в особі комп'ютерного гіганта Intel.