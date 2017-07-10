"Зоря" є єдиним українським клубом, який грає матчі проти росіян за 3,5 року

Сьогодні луганська "Зоря" зіграє контрольний поєдинок проти російського "Уралу" з Єкатеринбурга, повідомляє Sport Arena.

Після початку українсько-російського військового конфлікту на початку 2014 року українські і російські клуби намагаються уникати зустрічей між собою. Представники двох країн розводяться в футбольних змаганнях на офіційному рівні, не зігравши між собою жодного разу в турнірах під егідою УЄФА і ФІФА.

Більш того, навіть контрольні матчі між представниками двох країн не проводяться, хоча до 2014 року російські клуби традиційно часто виступали в ролі спаринг-партнерів для українських команд.

Сьогоднішній матч "Зорі" проти "Уралу" стане лише другою футбольною зустріччю між представниками України та Росії за останні 3,5 року.

Цікаво, що попередній матч також на рахунку "Зорі". У липні 2015 року на словенському зборі луганська команда зіграла проти "Амкара" (Перм), поступившись 1:3.