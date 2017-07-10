Зірка "МЮ" Погба зіштовхнув журналістку в басейн

12:12, 10 липня 2017
Футбол
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Гравці "Червоних дияволів" пожартували над представницею ЗМІ.

Поль Погба / Р-Спорт
 

Журналістка авторитетного видання ESPN брала інтерв'ю у новобранця "Манчестер Юнайтед" бельгійського форварда Ромелу Лукаку.

На віллі в Беверлі-Хіллз (США) також знаходився ще один гравець "Червоних дияволів" Поль Погба. Футболісти запропонували дівчині зіграти в гру "Камінь, ножиці, папір". Результат для журналістки виявився несподіваним. Погба зіштовхнув її в басейн.

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Теги: #США#Манчестер Юнайтед#Погба