"Дніпро" і "Металіст 1925" припинили боротьбу за Кубок України

Відбулися матчі попереднього раунду Кубка України з футболу.

Звертає на себе увагу виліт вже на першій стадії турніру "Дніпра" і "Металіста 1925". Дніпряни, що проводили гру під керівництвом нового тренера Олександра Поклонського, поступилися на виїзді аматорському клубу "Демня" з однойменного міста Львівської області.

"Металіст 1925" в серії пенальті програв тернопільській "Ниві".

Перший матч у своїй клубній історії провела новостворена команда СК "Дніпро-1". На стадіоні "Дніпро-Арена" підопічні Дмитра Михайленка обіграли з великим рахунком 5:0 "Буковину".

«Демня» – «Дніпро» – 2:1

Голи: Барабаш, 34, Демків, 110 – Піддубний, 77

СК «Дніпро-1» – «Буковина» – 5:0

Голи: Добровольський, 4, автогол, Польовий, 42, Кожушко, 66, Кравченко, 73, Когут, 90, з пенальті

«Металіст 1925» – «Нива» Тернопіль – 2:2 (по пенальті 3:4)

Голи: Ралюченко, 11, Давидов, 64 – Понеділок, 25, Ільчишин, 56

«Поділля» – «Нива» Вінниця – 1:3

Голи: Макарченко, 71 – Маляренко, 9, Овчар, 14, Андрєєв, 32

«Львів» – «Кремінь» – 2:0

Голи: Янчук, 73, Омельченко, 85

«Чайка» – «Рух» – 0:2

Голи: Білий, 9, Дуць, 90

«Металург» Запоріжжя – «Полісся» – 0:2

Голи: Галахов, 82, Демчик, 90

«Арсенал-Київщина» – «Прикарпаття» – 0:3

«Реал Фарма» – «Енергія» – 1:3

Голи: Поліщук, 15 – Бочак 6, з пенальті, 43, Ковальчук, 74

ФК «Нікополь» – «Мир» – 1:0

Гол: Шестипалов

«Тернопіль» – «Агробізнес» – 1:1 (по пенальті 3:5)

Голи: Вонс, 84 – Темнюк, 90, з пенальті