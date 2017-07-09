Легендарний форвард "МЮ" Вейн Руні повернувся в "Евертон" через 13 років
16:20, 09 липня 2017Футбол
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"Евертон" офіційно оголосив про перехід Руні.
Вейн Руні / evertonfc.com
«Евертон» офіційно оголосив про підписання форварда «Манчестер Юнайтед» Вейна Руні. Про це повідомив офіційний сайт "Евертона".
31-річний нападник підписав контракт на два роки, фінансові умови угоди не повідомляються. Раніше повідомлялося, що заради переходу в "Евертон" Вейн Руні згоден піти на значне зменшення заробітної плати.
Нагадаємо, що Руні грав в «Евертоні» до 2004 року, коли перейшов в «Манчестер Юнайтед». У складі "Червоних Дияволів" за 13 років Руні став найкращим бомбардиром в історії клубу, забивши за "МЮ" 253 голи.
Крім того, Вейн з 53-ма голами є найкращим бомбардиром збірної Англії.
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