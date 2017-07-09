Легендарний форвард "МЮ" Вейн Руні повернувся в "Евертон" через 13 років

«Евертон» офіційно оголосив про підписання форварда «Манчестер Юнайтед» Вейна Руні. Про це повідомив офіційний сайт "Евертона".

31-річний нападник підписав контракт на два роки, фінансові умови угоди не повідомляються. Раніше повідомлялося, що заради переходу в "Евертон" Вейн Руні згоден піти на значне зменшення заробітної плати.

Нагадаємо, що Руні грав в «Евертоні» до 2004 року, коли перейшов в «Манчестер Юнайтед». У складі "Червоних Дияволів" за 13 років Руні став найкращим бомбардиром в історії клубу, забивши за "МЮ" 253 голи.

Крім того, Вейн з 53-ма голами є найкращим бомбардиром збірної Англії.