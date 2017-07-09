Футболіст "Аякса" ледь не помер на полі (відео)

Футболіст амстердамського «Аякса» Абделхак Нурі ледь не загинув під час виїзного товариського матчу з німецьким «Вердером». Інцидент стався на 72-й хвилині зустрічі, коли 20-річний півзахисник фіналістів Кубка Європи раптово ліг на газон і втратив свідомість, як пише "Газета.ru".

Лікарі, які вибігли на поле, були змушені застосувати дефібрилятор — електроімпульсної прилад, який використовується при порушеннях серцевого ритму. До футболіста під'їхала карета швидкої допомоги, проте трохи пізніше на полі приземлився медичний вертоліт, куди перенесли молодого спортсмена.

Вертоліт потім доставив Нурі в госпіталь, де згодом серцевий ритм був приведений в норму.

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На даний момент стан гравця стабілізувався, і він перебуває під наглядом медиків.

Товариський матч з «Вердером», в якому німецький клуб вів з рахунком 2:1, так і не був завершений.

Офіційний твіттер клубу повідомляє, що спортсмена підтримують у стані сну для найбільш ефективного лікування.