"Дніпро" отримав нового наставника
Олександр Поклонський призначений новим головним тренером «Дніпра».
Новим головним тренером "Дніпра" став 42-річний Олександр Поклонський. Відомий у минулому захисник «Дніпра» в останні роки очолював клубні команди U-19 та U-21.
Також у штаб «Дніпра» увійшов екс-гравець команди Сергій Назаренко, для якого це дебют у тренерській кар'єрі.
Помічниками Поклонського будуть також Володимир Багмут, Володимир Геращенко, тренер воротарів Микола Медін і тренер з фізпідготовки Костянтин Голуб, повідомляє офіційний сайт ФК "Дніпро".
Читайте такожМихайленко призначений головним тренером СК "Дніпро-1"Зміни зазнав і склад команди. Після того, як було припинено співпрацю з рядом гравців, які виступали в минулому сезоні в основному складі, кістяк «Дніпра» складуть футболісти колишніх команд U-21 та U-19.
Вчора «Дніпро» пройшов процедуру заявки на участь у чемпіонаті та Кубку України. Команда виступить в Південно-Східному дивізіоні другої ліги.
Стартовий матч сезону «Дніпро» проведе вже завтра, 9 липня. У попередньому раунді Кубка України команда на виїзді зіграє з СКК «Демня».
Як повідомляв УНІАН, Дмитро Михайленко, який очолював "Дніпро" протягом минулого сезону, відтепер займе пост головного тренера СК "Дніпро-1".