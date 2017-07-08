"Дніпро" отримав нового наставника

Новим головним тренером "Дніпра" став 42-річний Олександр Поклонський. Відомий у минулому захисник «Дніпра» в останні роки очолював клубні команди U-19 та U-21.

Також у штаб «Дніпра» увійшов екс-гравець команди Сергій Назаренко, для якого це дебют у тренерській кар'єрі.

Помічниками Поклонського будуть також Володимир Багмут, Володимир Геращенко, тренер воротарів Микола Медін і тренер з фізпідготовки Костянтин Голуб, повідомляє офіційний сайт ФК "Дніпро".

Читайте такожМихайленко призначений головним тренером СК "Дніпро-1"Зміни зазнав і склад команди. Після того, як було припинено співпрацю з рядом гравців, які виступали в минулому сезоні в основному складі, кістяк «Дніпра» складуть футболісти колишніх команд U-21 та U-19.

Вчора «Дніпро» пройшов процедуру заявки на участь у чемпіонаті та Кубку України. Команда виступить в Південно-Східному дивізіоні другої ліги.

Стартовий матч сезону «Дніпро» проведе вже завтра, 9 липня. У попередньому раунді Кубка України команда на виїзді зіграє з СКК «Демня».

Як повідомляв УНІАН, Дмитро Михайленко, який очолював "Дніпро" протягом минулого сезону, відтепер займе пост головного тренера СК "Дніпро-1".