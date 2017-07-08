Президент львівських "Карпат" розповів про те, як хотів купити Мессі

Президент львівських "Карпат" Петро Димінський в інтерв'ю Sport Arena розповів про те, як хотів купити Ліонеля Мессі, коли той виступав за юнацьку збірну Аргентини.

"Був чемпіонат світу серед юнацьких команд. Я тоді вперше побачив Мессі. Я тоді подзвонив одному знайомому і кажу:" Слухай, тут хлопчик є. Якщо є можливість, я б його купив мільйонів так за три".

Він мені на наступний день зателефонував і каже: "Петро Петрович, ти спізнився. Цього хлопчика кілька років тому "Барселона" купила за 10 мільйонів!", – розповів Петро Димінський.

Нагадаємо, Мессі перейшов у молодіжну команду "Барселони" в 2000 році у віці 13 років.