Мессі заплатить штраф 252 тисячі євро замість тюремного ув'язнення

Лідер іспанської "Барселони" Ліонель Мессі повинен заплатити 252 тисячі євро в якості альтернативи тюремного ув'язнення на 21 місяць, повідомляє BBC.

Таке рішення прийняв іспанський суд, оцінивши кожен день тюремного терміну форварда в 400 євро.

Раніше батько Лео Хорхе вже сплатив замість ув'язнення за грати терміном до 15 місяців штраф в 180 тисяч євро.

Нагадаємо, що Ліонель і Хорхе Мессі були визнані судом винними у справі про несплату 4,1 мільйона податків у період з 2007-го по 2009 рік. Їх звинувачували у використанні податкових лазівок в Белізі та Уругваї, через які вони спрямовують доходи, отримані з іміджевих прав.

Іспанське законодавство допускає можливість умовності тюремного строку, якщо він становить менше 24 місяців.

Кілька днів тому "Барселона" повідомила про домовленості з Мессі про продовження контракту до 2021 року.