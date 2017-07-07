"Мілан", "Евертон", "Атлетик" та інші можливі суперники "Олександрії" та "Олімпіка"

Донецький "Олімпік" і "Олександрія" дізналися потенційних суперників у кваліфікації Ліги Європи. Як повідомляє "Футбол 24", обидва українських клуби, які будуть починати боротьбу в турнірі з цього раунду, будуть несіяними.

Повний список потенційних суперників "Олімпіка" і "Олександрії" виглядає наступним чином (жеребкування стадії відбудеться 14 липня):

Атлетик (Іспанія), "Фенербахче" (Туреччина), Спарта (Чехія), Мілан (Італія), ПСВ (Нідерланди), Брага (Португалія), Гент (Бельгія), ПАОК (Греція), Бордо (Франція), "Евертон" (Англія), "Марсель" (Франція), Динамо Загреб (Хорватія), Фрайбург (Німеччина), Аустрія (Австрія), Панатінаїкос (Греція), Марітіму (Португалія), Сьон (Швейцарія), Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)/КР (Ісландія), Галатасарай (Туреччина)/Естерсунн (Швеція), Астра (Румунія)/Зіра (Азербайджан), Мітьюлланд (Данія)/Ференцварош (Угорщина), Хайдук (Хорватія)/Левскі (Болгарія), "Динамо" Мінськ (Білорусь)/Работнічкі (Македонія), Лех (Польща)/Хеугесунн (Норвегія), Аполлон (Кіпр)/Зоря (Молдова), ХІК (Фінляндія)/Шкендія (Македонія), Млада Болеслав (Чехія)/Шемрок Роверс (Ірландія).

Серед можливих варіантів для українських команд відсутні російські клуби "Зеніт" і "Краснодар", оскільки УЄФА зі зрозумілих причин розводить клуби обох країн при жеребкуваннях.

Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому зіграють "Олімпік" і "Олександрія", відбудуться 27 липня і 3 серпня.