Дату матчів "Шахтаря" та "Динамо" у 1-му турі УПЛ знову перенесли

Як повідомив офіційний сайт української Прем'єр-ліги, поєдинки за участі "Шахтаря" та "Динамо" у 1-му турі сезону 2017/18 відбудуться не в середу, 19 липня, а на день раніше, у вівторок.

Причиною є клопотання ФК «Динамо» та лист ФК «Шахтар», які просили перенести матчі відповідно «Динамо» – «Чорноморець» та «Ворскла» – «Шахтар» з 19-го на 18 липня.

Дирекція УПЛ вирішила дати згоду на прохання обох клубів-грандів.

Поки не відомо, чи була врахована думка інших команд-учасниць цих поєдинків - «Чорноморця» та «Ворскли».

Журналіст, працівник ФК «Ворскла» Євген Гресь написав на своїй сторінці у Facebook: "Чекали місяць дату гри. Дочекалися. Склали план підготовки. І тут - без нас нас одружили. Завтра Динамо і Шахтар взагалі вирішать перенести свої матчі на більш пізній термін..."