Президента ФІФА підозрюють у зв'язках з російським олігархом Усмановим

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно потрапив у гучний скандал, який ледь не призвів до його відставки. Причиною стали підозри функціонера в корупції, зокрема, Джанні Інфантіно викрили у зв'язках з російським бізнесменом Алішером Усмановим, що володіє 30% акцій лондонського "Арсеналу".

Як з'ясувало британське видання Daily Mail, в травні 2016 року Інфантіно скористався літаком олігарха для польоту на зустріч з Папою Римським. При цьому президент ФІФА не поінформував департамент відповідності організації про цю поїздку, що є порушенням правил ФІФА. Швейцарський функціонер потрапив під слідство у зв'язку з використанням ним різних приватних літаків та іншими можливим порушеннями.

Читайте такожСуд відхилив апеляцію Платіні на 4-річну дискваліфікаціюЗазначається, що Усманов тісно пов'язаний з президентом Росії Володимиром Путіним, та прийняття послуг від бізнесмена викликає багато підозр у корупції.

Газета встановила, що Інфантіно залишався під слідством до тих пір, поки в минулому місяці не замінили суддю з етики ФІФА Ханса-Іоакіма Екерта і головного слідчого ФІФА Корнела Борбелі. Після цього з Інфантіно зняли всі звинувачення, пояснюючи це тим, що літак, на якому глава ФІФА літав на зустріч з Папою Римським, належав на той момент Леону Семененко, другові Інфантіно. Зв'язки між Семененко і Усмановим вирішили вважати недостатньо близькими, щоб розглядати їх у контексті принципу конфлікту інтересів.