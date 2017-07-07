Михайленко призначений головним тренером СК "Дніпро-1"

Головним тренером СК "Дніпро-1" призначений колишній наставник "Дніпра" Дмитро Михайленко, а його помічниками стануть Артем Куслій, Валерій Городов і Євген Баришніков. Про це заявив почесний президент нового клубу Юрій Береза, повідомляє Трибуна.

Крім того, у складі "Дніпра-1" знайшлося місце трьом ветеранам "Дніпра" - у заявці значаться захисники Євген Чеберячко та Володимир Польовий, а також півзахисник Сергій Кравченко.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону "Дніпро" посів 11-е місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги і формально вибув у Першу лігу. Однак санкції ФІФА знизили команду ще на один дивізіон. У Другій лізі також почне грати "Дніпро-1", який повинен стати альтернативою для вболівальників.