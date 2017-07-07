"Шахтар" і "Динамо" проведуть перші матчі в УПЛ в середу
Поєдинки стартового туру Прем'єр-ліги відбудуться 16-го і 19 липня.
Українська футбольна Прем'єр-ліга затвердила дати і час початку матчів 1-го туру нового сезону. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Перші чотири поєдинки нового сезону відбудуться в неділю, 16 липня. Ще два матчі - за участю донецького "Шахтаря" і київського "Динамо" - перенесено на середу, 19 липня. Гірники вирушать до Полтави на зустріч з "Ворсклою", а "біло-сині" прийматимуть вдома "Чорноморець".
Перенесення ігор грандів пов'язане з проведенням матчу за Суперкубок України ("Шахтар" - "Динамо"), який відбудеться в Одесі 15 липня, початок - о 20.30.
УПЛ. 1-й тур
16 липня (неділя)
"Карпати" — "Зірка" 17:00
"Маріуполь" — "Верес" 17:00
"Олександрія" — "Олімпік" 19:30
"Зоря" — "Сталь" 19:30
19 липня (середа)
"Ворскла" — "Шахтар" 19:00
"Динамо" — "Чорноморець" 19:00