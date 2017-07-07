"Шахтар" і "Динамо" проведуть перші матчі в УПЛ в середу

Українська футбольна Прем'єр-ліга затвердила дати і час початку матчів 1-го туру нового сезону. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Перші чотири поєдинки нового сезону відбудуться в неділю, 16 липня. Ще два матчі - за участю донецького "Шахтаря" і київського "Динамо" - перенесено на середу, 19 липня. Гірники вирушать до Полтави на зустріч з "Ворсклою", а "біло-сині" прийматимуть вдома "Чорноморець".

Перенесення ігор грандів пов'язане з проведенням матчу за Суперкубок України ("Шахтар" - "Динамо"), який відбудеться в Одесі 15 липня, початок - о 20.30.

УПЛ. 1-й тур

16 липня (неділя)

"Карпати" — "Зірка" 17:00

"Маріуполь" — "Верес" 17:00

"Олександрія" — "Олімпік" 19:30

"Зоря" — "Сталь" 19:30

19 липня (середа)

"Ворскла" — "Шахтар" 19:00

"Динамо" — "Чорноморець" 19:00