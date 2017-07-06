Одна з головних фавориток залишила Вімблдон: 3-я ракетка світу Плішкова вибула у другому колі
20:21, 06 липня 2017Футбол
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Плішкова була потенційною суперницею українки Лесі Цуренко в наступному раунді.
Магдалена Рибарікова святкує перемогу над Плішковою / Reuters
На центральному корті Вімблдону відбувся поєдинок, який визначив суперницю Лесі Цуренко у третьому колі.
Одна з головних фавориток змагань чешка Кароліна Плішкова програла словацькій тенісистці Магдалені Рибаріковій - 6:3, 5:7, 2:6.
Цікаво, що тенісистки вперше зустрічалися віч-на-віч на професійному рівні.
Чесько-словацьке дербі завершилося сенсацією - далі йде 87-а ракетка світу Рибарікова, яка обіграла 3-й номер WTA Плішкову.
Магдалена Рибарікова стане наступною суперницею української тенісистки Лесі Цуренко. Нагадаємо, що сьогодні українка, яка посідає 35-е місце в рейтингу кращих тенісисток світу, вперше в своїй кар'єрі подолала друге коло на Вімблдоні.
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