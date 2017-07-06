Мілевський підписав контракт з білоруським "Динамо"

32-річний український нападник Артем Мілевський підписав контракт з клубом з Білорусі - "Динамо" (Брест), повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода Мілевського з "Динамо" розрахована на півтора року.

В Брест українець перебрався як вільний агент – цього тижня контракт з ним розірвав російський "Тосно".

Нагадаємо, Артем Мілевський провів найкращі роки кар'єри в київському "Динамо", за яке зіграв 229 матчів, забив 80 голів. У футболці киян Мілевський тричі вигравав чемпіонат України, чотири рази — Кубок України і доходив до півфіналу Ліги Європи.

Крім того, в 2006-2012 роках Мілевський також викликався і в національну збірну України, у футболці якої провів 50 матчів і забив 8 голів, зігравши на чемпіонаті світу-2006 і Євро-2012.

Після від'їзду з Києва в 2013 році Мілевський виступав за турецький "Газіантепспор", хорватські "Хайдук" і "Спліт", румунську "Конкордію" і російський "Тосно", але ніде не затримувався довше, ніж на рік.

Мілевський народився і виріс в Білорусі, але на професійному рівні ніколи не виступав на історичній батьківщині.

Брестське "Динамо" посідає 10-е місце після 15 турів поточного розіграшу чемпіонату Білорусі.