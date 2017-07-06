Кріштіану Роналду осипав свої бутси діамантами Swarovski
Форвард помістив новий експонат у власному музеї на Мадейрі.
Кращий футболіст планети, 32-річний форвард збірної Португалії і мадридського "Реала" Кріштіану Роналду вирішив оновити колекцію власного музею, розташованого на батьківщині спортсмена Мадейрі.
Як повідомляє Mirror, у числі експонатів відвідувачі музею можуть бачити тепер не тільки кубки та медалі, але бутси, щедро посипані стразами Swarovski.
Cristiano Ronaldo"s 2nd customised boot to commemorate his time playing in the barclay's Premiership at Manchester United by @bytdaniel now on show at his museum @museucr7funchal Follow our page for future events and collaborations @cristiano @elma_oficial @cr7onlinestore @franciscardoso1 @lukerind @angietdaniel #cr7 #swarovski #cristianoronaldo #mufc #manchesterunited #football
Цікаво, що на одну з діамантових бутс нанесена символіка англійської Прем'єр-ліги, а на другу - іспанської Ла Ліги. Таким чином португалець хоче віддати належне двом лігам, в яких грав - відповідно у складі англійського "Манчестер Юнайтед" і мадридського "Реала".