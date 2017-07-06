Кріштіану Роналду осипав свої бутси діамантами Swarovski

Кращий футболіст планети, 32-річний форвард збірної Португалії і мадридського "Реала" Кріштіану Роналду вирішив оновити колекцію власного музею, розташованого на батьківщині спортсмена Мадейрі.

Як повідомляє Mirror, у числі експонатів відвідувачі музею можуть бачити тепер не тільки кубки та медалі, але бутси, щедро посипані стразами Swarovski.

Цікаво, що на одну з діамантових бутс нанесена символіка англійської Прем'єр-ліги, а на другу - іспанської Ла Ліги. Таким чином португалець хоче віддати належне двом лігам, в яких грав - відповідно у складі англійського "Манчестер Юнайтед" і мадридського "Реала".