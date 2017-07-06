Київське "Динамо" виграло суд у НБУ

Київський апеляційний суд відхилив апеляцію НБУ та «Приватбанку», які вимагали скасувати рішення окружного суду Києва про розблокування рахунків київського «Динамо».

Також суддя ухвалив, що президент клубу Ігор Суркіс не пов'язаний з екс-власниками банку, а «Динамо» не укладало економічно необгрунтованих договорів з «Приватбанком», повідомляє Finbalance.

Раніше повідомлялося, що через заборону використання рахунків в клубі є проблеми з виплатою зарплат за травень, а Ігор Суркіс заявив, що Нацбанк «поширює неправдиву інформацію, навмисне маніпулюючи громадською думкою».