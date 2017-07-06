Київське "Динамо" виграло суд у НБУ
13:57, 06 липня 2017Футбол
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Суд відхилив апеляцію НБУ та "Приватбанку".
Київський апеляційний суд ухвалив рішення на користь Ігоря Суркіса і "Динамо" / dynamo.kiev.ua
Київський апеляційний суд відхилив апеляцію НБУ та «Приватбанку», які вимагали скасувати рішення окружного суду Києва про розблокування рахунків київського «Динамо».
Також суддя ухвалив, що президент клубу Ігор Суркіс не пов'язаний з екс-власниками банку, а «Динамо» не укладало економічно необгрунтованих договорів з «Приватбанком», повідомляє Finbalance.
Раніше повідомлялося, що через заборону використання рахунків в клубі є проблеми з виплатою зарплат за травень, а Ігор Суркіс заявив, що Нацбанк «поширює неправдиву інформацію, навмисне маніпулюючи громадською думкою».
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