Збірна України з футболу досягла прогресу, злетівши на 12 позицій в рейтингу ФІФА

Національна збірна України з футболу в оновленому рейтингу ФІФА поліпшила свої позиції, піднявшись відразу на 12 рядків. Команда Андрія Шевченка за підсумками червня посідає 25-е місце, тоді як місяць тому розташовувалася на 37-й сходинці. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Таке зростання стало можливим завдяки виїзній перемозі у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2018 над збірною Фінляндії. Перед цим матчем, нагадаємо, «синьо-жовті» поступилися в спарингу Мальті, але ФІФА заявила, що не буде вважати командам очки за ту зустріч.

У першій десятці рейтингу жодних змін не відбулося – список топ-команд очолює Німеччина. За нею йдуть Бразилія, Аргентина, Португалія і Швейцарія. У десятці також Польща, Чилі, Колумбія, Франція і Бельгія.

Найближчими матчами збірної України у кваліфікації до чемпіонату світу в Росії буде зустріч проти Туреччини (2 вересня, Харків) та виїзна зустріч з Ісландією (5 вересня).