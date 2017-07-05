Лондонський "Арсенал" зробив найдорожчу покупку в своїй історії

Лондонський "Арсенал" повідомив про придбання форварда французького "Ліона" Александра Ляказетта. Інформація розміщена на офіційному сайті "Канонірів".

Раніше неодноразово повідомлялося про інтерес до форварда з боку лондонського клубу. У підсумку, Ляказетт, який в минулому сезоні забив 28 м'ячів у 30 матчах чемпіонату Франції, тепер гравець "Арсенала".

ЗМІ повідомляють, що цей трансфер, який став першим для "Арсенала" в нинішнє міжсезоння, обійшовся лондонцям в 52 мільйони фунтів з урахуванням бонусів. Без них же англійці заплатять 46,5 мільйона фунтів. Якщо ця інформація правдива, то 26-річний Ляказетт став найдорожчим придбанням в історії "Арсеналу". Попередній клубний рекорд належав німцеві Месуту Єзілу, який перейшов в "Арсенал" з "Реала" в 2013 році.